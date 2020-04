CdS – Mossa Inter: via Brozovic, dentro Tonali. Offerta da 50 milioni al Brescia!

Si fa sempre più intrigante la corsa all’acquisto di Sandro Tonali che vede al momento una battaglia serratissima per il primo posto tra Juventus e Inter. Importanti le parole del presidente del Brescia Massimo Cellino di pochi giorni fa, il quale ha effettivamente ammesso di aver promesso al calciatore la cessione per la prossima estate e di aver ricevuto già le prime importanti offerte durante il mercato di gennaio. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, in pole per il giovane centrocampista al momento ci sarebbe proprio l’Inter.

Secondo il quotidiano sportivo romano, i nerazzurri attualmente non riuscirebbero ad arrivare ai 50 milioni richiesti dal Brescia. Per questo motivo, in Viale della Liberazione stanno seriamente pensando ad un sacrificio di Marcelo Brozovic – sul quale si è già mosso il Liverpool chiedendo informazioni sulla clausola da 60 milioni di euro per la cessione – preferendo il talento della Nazionale Italiana. Marotta e Ausilio stanno disegnando le strategie future cercando di regalare ad Antonio Conte un centrocampo tutto italiano completato da Sensi e Barella. La possibilità, poi, di battere la Juventus sul mercato, farà da stimolo in più per affondare il colpo.

