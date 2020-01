Mourinho congeda Eriksen? Lo Special One: “Se ha scelto di lasciare il Tottenham deve farlo a testa alta”

“Mi è piaciuto nonostante i fischi, è stato professionale. Se la sua decisione è andare via dal Tottenham, deve farlo a testa alta. Merita rispetto dai tifosi”. Con queste parole José Mourinho, nel post partita di Tottenham-Middlesbrough, partita di FA Cup, ha parlato di Christian Eriksen, in campo per 90 minuti nonostante le voci di mercato. Proprio in queste ore, infatti, l’Inter sembra essersi ulteriormente avvicinata al danese.

Le parole di Mourinho suonano quasi come un congedo: tutti i tifosi nerazzurri, col fiato sospeso, dovranno però attendere ancora qualche giorno per ulteriori sviluppi della trattativa. Quel che è certo è che l’Inter c’è, c’è e vuole portare Eriksen sotto la Madonnina già a gennaio.

