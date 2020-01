Mourinho sul futuro di Eriksen: “Ad oggi può trovare un accordo: ha tre opzioni, ecco quali sono”

Dopo lo scatto decisivo della Juventus per Dejan Kulusevski, l’Inter ha risposto in maniera importante con uno scatto altrettanto deciso nei confronti di Christian Eriksen. Il fuoriclasse del Tottenham, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe lasciare gli Spurs già a gennaio, ad un costo naturalmente inferiore rispetto al suo valore tecnico. Marotta stravede per lui e vorrebbe portarlo a Milano, tanto che dei contatti con i suoi agenti sono già stati presi.

In conferenza stampa, nel frattempo, José Mourinho è stato interpellato in merito al futuro del danese: “Non so se andrà via a gennaio. Ad oggi può trovare un accordo con un club per la fine della stagione, un’altra opzione per lui è andarsene a gennaio. Un’altra possibilità è che rimanga”, ha dichiarato.

