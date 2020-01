Bild – Müller non esclude l’addio a fine stagione: club italiani sulle sue tracce

Snobbato da Niko Kovac e in procinto di lasciare il Bayern Monaco, grazie all’arrivo a stagione in corso di Hans-Dieter Flick sulla panchina baverese, finalmente Thomas Müller sembra aver ritrovato la lucidità di un tempo. Il centravanti tedesco sta finalmente giocando più continuità, a beneficio della squadra che dai suoi piedi ha visto realizzare sin qui 4 reti in Bundesliga e ben 12 assist forniti ai compagni.

Una seconda giovinezza per il calciatore tedesco che, nonostante questo amore rinato con il Bayern Monaco ed i suoi tifosi, non ha ancora smesso di pensare ad un possibile addio a fine stagione. Secondo la Bild, anche in virtù della scadenza del contratto nel giugno 2021, Müller potrebbe forzare la mano per chiedere la cessione alla società. Secondo il noto quotidiano sportivo tedesco, club inglesi e italiani sono interessati al suo cartellino. Qualche mese fa, in tal senso, l’Inter è stata accostata più volte al ragazzo.



