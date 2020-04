Mundo Deportivo – Barcellona-Lautaro, l’Inter si informa su Emerson. Da Vidal a Rakitic: tutte le possibili contropartite

La sensazione in vista della prossima finestra di calciomercato è che il Barcellona ci proverà fino all’ultimo per Lautaro Martinez. L’emergenza coronavirus però avrà ripercussioni inevitabili dal punto di vista economico, allora come convincere l’Inter a liberarsi del suo numero 10? Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo la strada sembra essere tracciata in casa blaugrana: inserire eventuali contropartite tecniche per convincere i nerazzurri e abbassare la soglia dei 111 milioni di euro, valore della clausola rescissoria presente nel contratto del Toro.

Semedo, Aleñá, Rakitic e Arturo Vidal sono nomi già noti e nessun profilo è da escludere. L’ultimo ad entrare nella lista è il terzino destro Emerson, confermato al giornale dal club stesso. In prestito al Betis, il brasiliano è arrivato al Barcellona dall’Atletico Mineiro per 12 milioni di euro, siglando un contratto di cinque anni.

La valutazione del Barça potrebbe spingersi fino ai 16 milioni di euro, è che chiaro che il club catalano dovrebbe includere almeno un altro giocatore nell’operazione. Semedo e Aleñá in prima fila, Conte sogna ancora Arturo Vidal ma ci starebbe pensando anche la sua ex Juventus. Rakitic è un altro nome nell’agenda dell’Inter, in cima alla lista dei desideri di Marotta.

