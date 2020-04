Mundo Deportivo: “Lautaro il preferito del Barcellona, Neymar la ciliegina sulla torta”

Non si placa neanche nel giorno di Pasqua lo scatenato interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Come dimostrato dall’ennesima prima pagina dedicata dal Mundo Deportivo dedicata all’attaccante argentino, in Spagna le voci sui blaugrana iniziano a farsi piuttosto serie. Il Toro non è più considerato come un’alternativa per l’attacco in caso di mancato approdo di Neymar, bensì è divenuto un obiettivo prioritario da acquistare a tutti i costi.

Tuttavia, come riferito dal noto quotidiano spagnolo, allo stesso tempo non è tramontato il sogno Neymar. I blaugrana hanno infatti intenzione di acquistare un calciatore top per reparto prima di regalarsi la ciliegina brasiliana sulla torta. Per convincere l’Inter a cedere Lautaro, invece, difficilmente i blaugrana disporranno dei 111 milioni di euro per pagare la clausola. Così, sono state pensate alcune contropartite per convincere i nerazzurri. Se Arturo Vidal è il nome che ad Antonio Conte è sempre piaciuto, gli altri tre profili sul piatto sono quelli di Rafinha, Rakitic e Aleñá.

