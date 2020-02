Mundo Deportivo – Modric, a giugno sarà Inter o… Inter Miami!

Secondo voci inglesi riprese da Mundo Deportivo, a giugno le strade di Luka Modric e del Real Madrid si separeranno definitivamente. Dopo tanto speculare nelle ultime due sessioni di mercato con Milan ed Inter interessate al Pallone d’Oro 2018, in Spagna sono pronti a giurare che David Beckham, proprietario e presidente dell’Inter Miami – club pronto a debuttare in MLS il 1° Marzo prossimo – possa poter calare l’asso e portare in Florida il campionissimo croato dei blancos.

Non solo l’Inter Miami, ma anche l’Inter italiana. Dopo i tentativi andati a vuoto la scorsa estate, Marotta sarebbe così pronto a sferrare l’attacco decisivo in vista di quella 2020. Soprattutto, qualora a Madrid Modric e Zidane riuscissero a portare a casa la Liga Santander per la prima volta dall’addio di Cristiano Ronaldo.

Eriksen–Modric come coppia di centrocampo per il 2020/21? I tifosi interisti sono autorizzati a sognare, ci mancherebbe altro. Sapendo che Marotta la strada per i colpi a sorpresa la conosce eccome…

