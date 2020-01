Mundo Deportivo – “Vidal se queda”, Quique Setién non ha dubbi: il Barcellona ha bisogno di Arturo

“Arturo Vidal se queda”. Ne è sicuro il Mundo Deportivo che stamani torna a parlare del futuro del centrocampista cileno del Barcellona dopo l’arrivo sulla panchina blaugrana di Quique Setién.

L’ex Betis, sin dai primi colloqui con la dirigenza, ha sempre dichiarato di voler puntare su Vidal e che il cileno dovrà rimanere a Barcellona almeno fino a giugno, in modo tale da rimandare un eventuale addio solo in estate. Setién infatti ritiene che le sue caratteristiche siano indispensabili per il proseguo della stagione, in Liga e in Champions League.

