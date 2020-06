Nagatomo lascia il Galatasaray: per lui futuro negli Emirati, trattative ben avviate con un club

Secondo quanto riporta su Twitter l’esperto di mercato Nicolò Schira Yuto Nagatomo è in procinto di accasarsi negli Emirati. L’ex terzino nerazzurro, attualmente al Galatasaray, concluderà la sua avventura turca al termine della stagione per poi passare all’Al Nasr.

Le trattative sono ben avviate e il club emiro è disposto ad offrire un alto ingaggio al 33enne giapponese che concluderebbe di fatto la carriera sotto il sole di Dubai. 9 reti in Serie A, 2 nelle competizioni europee e 2 nel campionato turco è un bottino magro, ma comunque dignitoso per un terzino poco avvezzo alle scorribande offensive.

Raggiungerà così Alvaro Negredo all’Al Nasr per puntare alla vittoria del campionato: il sesto posto della passata stagione non è stato positivo e ora con Nagatomo si cerca l’esperienza giusta per puntare al titolo che manca dal 1986.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!