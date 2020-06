Nainggolan, l’Inter cambia strategia: “Ora Marotta e Conte vogliono testarlo”

Inter, che fine farà Radja Nainggolan? Ad oggi, le ipotesi sono diverse, ma sbilanciarsi diventa complicato. Il Cagliari lo vorrebbe tenere, come confermato più volte anche dal presidente Giulini. I costi che si porta dietro il belga – soprattutto a livello di ingaggio -, però, rendono molto complessa un’operazione del genere. Al termine della stagione, nel mese di agosto, il Ninja tornerà a Milano in attesa di capire gli sviluppi nella sua vicenda.

L’edizione odierna di Tuttosport, però, riporta un cambio di strategia in casa Inter: secondo il quotidiano torinese, infatti, Conte e Marotta si sarebbero convinti a testare Nainggolan. I due generali nerazzurri conoscono bene lo spirito guerriero del belga, così vogliono capire se quest’ultimo può avere la meglio rispetto agli ormai noti problemi extra campo che Radja si porta dietro. Nel caso in cui dovessero rimanere ben impressionati, non è escluso un suo reintegro in rosa per la prossima stagione.

