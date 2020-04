CdS – Napoli-Inter, è sfida per la difesa: due nomi accendono il duello

Sarà una bella corsa quella che vedrà impegnati Napoli e Inter la prossima estate su due calciatori in particolare. Nonostante i buoni rapporti tra le dirigenze, confermati dalla rapidità con cui si è portato a compimento l’affare Politano, tra qualche mese i due club torneranno a sfidarsi con prepotenza sul mercato. Sono due i profili del settore arretrato che nerazzurri e partenopei si contendono, vale a dire un difensore centrale ed un terzino sinistro.

Il primo calciatore è Jan Vertonghen, in scadenza col il Tottenham a fine stagione e dunque potenzialmente libero di firmare con qualsiasi squadra a parametro zero. Come riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli lo aveva già cercato lo scorso gennaio. A sinistra, invece, l’obiettivo comune ha nome e cognome di Kostas Tsimikas, ventiquattro anni a maggio, per il quale gli azzurri hanno già ottenuto il gradimento del calciatore. I quindici milioni richiesti dall’Olympiakos vengono ritenuti eccessivi: se ne riparlerà tra qualche settimana.

