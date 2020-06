Il Newcastle cambia proprietà e Dubravka sogna in grande: “Vorrei che arrivasse Skriniar”

Potrebbe avere conseguenze importanti sul calciomercato italiano il cambio di proprietà che sta interessando il Newcastle. Il club inglese sta infatti per essere prelevato da un fondo di investimento arabo, con a capo il principe Mohamed Bin Salman considerato tra gli uomini più ricchi al mondo. Con il loro arrivo, infatti, il Newcastle potrebbe pesantemente mettere mano al portafoglio e costruire nel giro di pochi anni una squadra in grado di lottare per i vertici del campionato inglese e non solo.

Secondo l’attuale portiere del Newcastle Martin Dubravka, con la nuova proprietà potrebbero arrivare calciatori di qualità. L’estremo difensore slovacco, però, partirebbe dalla costruzione di solide basi con dei connazionali che apprezza particolarmente, tra cui Milan Skriniar dell’Inter. Questa la sua rivelazione su Instagram: “Al momento, probabilmente sceglierei tre ragazzi che penso abbiano tanta qualità. Milan Skriniar, che è un difensore che gioca per l’Inter, è un calciatore straordinario. Stanislav Lobotka, che è al Napoli, un altro giocatore straordinario. E Marek Hamsik, che è una leggenda”.

L’Inter, come sappiamo, non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei migliori difensori centrali all’interno della sua rosa. L’unica circostanza in cui il club nerazzurro potrebbe consentire la partenza di Milan Skriniar, si verrebbe a creare solamente in caso di una proposta dall’estero da 80 milioni di euro a salire.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!