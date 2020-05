MD – Neymar vuole il Barcellona ed è disposto a tagliarsi lo stipendio. Lautaro resta in attesa

Nell’intrigante capitolo che vede l’inseguimento del Barcellona su Lautaro Martinez, sta svolgendo un ruolo molto importante anche Neymar. Il centravanti brasiliano è infatti l’altro candidato per l’attacco blaugrana, fin qui meno quotato rispetto all’argentino per via dei costi altissimi. Come rivelato questa mattina dal Mundo Deportivo, la voglia dell’ex catalano di rivestire la maglia con cui nel 2015 alzò una Champions League è talmente tanta da poter scalare ogni gerarchia.

Neymar, che avrebbe già rifiutato un rinnovo dal valore complessivo di circa 100 milioni di euro proposto dal Paris Saint Germain, ha deciso di voler porre fine alla sua esperienza in Francia. Adesso il brasiliano attende un segnale forte dal Barcellona, perché – a parte la sua preferenza per i colori blaugrana – ha comunque bisogno di garanzie da parte del club. E, pur di tornare in Catalogna, dalla Spagna riferiscono che Neymar sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio rispetto all’attuale somma percepita a Parigi.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!