Neymar, il PSG apre al ritorno al Barcellona. Pericolo scampato per Lautaro?

Potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura di Neymar al PSG. L’asso brasiliano non ha mai nascosto la sua voglia di tornare al Barcellona dopo il suo addio avvenuto solo 3 anni fa a una cifra vicina ai 225 milioni di euro. Come riporta il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo infatti, il club parigino sarebbe stufo dei continui malumori del nazionale verdeoro, e ha aperto ad un suo ritorno al Barcellona, blindando invece il giovane attaccante francese Kilyan Mbappè. Per il PSG però Neymar non andrà via per una cifra inferiore ai 150 milioni, adesso la palla passa al Barcellona. Se l’affare dovesse concretizzarsi, difficile immaginare che il club catalano riesca ad avanzare anche un’offerta indecente per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, che il suo compagno di nazionale Lionel Messi vorrebbe con sè in blaugrana. I tifosi interisti intanto sperano…



