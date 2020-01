Sky – Niente Nizza per Radu: il portiere è vicino al Parma

Dopo gli incontri della scorsa settimana tra l’agente Oscar Damiani e il Nizza, sembrava proprio che il futuro di Ionut Radu potesse proseguire il Ligue 1. L’estremo difensore rumeno, scaricato dal Genoa dopo l’arrivo dalla Juventus di Mattia Perin, ha bisogno di una nuova sfida dove potersi rimettere in discussione dal momento che nell’ultimo biennio trascorso con la maglia rossoblù ha fatto assolutamente bene.

A causa dell’infortunio rimediato da Sepe, il Parma è piombato immediatamente sul portiere di proprietà dell’Inter, per coprirsi le spalle per le prossime partite. Come annunciato da Luca Marchetti in diretta su Sky Sport 24, l’estremo difensore classe 1997 è vicinissimo ai ducali: potrebbe così continuare da protagonista la sua esperienza in Serie A.

