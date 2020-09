Nuova chance per Nainggolan? Ausilio gli apre le porte. Ora dipenderà da lui

La stagione appena trascorsa di Radja Nainggolan è stata sicuramente positiva ed è uno dei maggiori rimpianti per i tifosi dell’Inter. Il belga – ceduto in prestito al Cagliari – avrebbe fatto sicuramente comodo a fine stagione quanto Antonio Conte, soprattutto a centrocampo, ha avuto le scelte contate.

Il prestito in Sardegna è terminato ed al momento la trattativa per un colpo di mercato da parte del Cagliari è ferma, visto il prezzo alto del suo cartellino. Nainggolan dunque torna ad Appiano Gentile dove inizierà la preparazione con l’Inter e dove potrà giocarsi le sue carte. Sì perché come ha confermato il ds nerazzurro Piero Ausilio, in accordo con Conte, il belga avrà una chance per restare a Milano. La stima del tecnico leccese nei suoi confronti non è un mistero e questo potrebbe essere un punto a suo favore. Il futuro però dipenderà solo da lui: “Ha ancora due anni di contratto, oggi si è presentato al raduno e si è messo a disposizione. Sono convinto che lo farà in maniera seria, parliamo di un ottimo giocatore che può migliorare nel rispetto di regole e comportamenti. Avrà delle opportunità, è un grandissimo calciatore e dovrà dimostrare di meritare l’Inter”, ha dichiarato Ausilio.

