Nuovo calciomercato, si studia la ‘finestra allargata’: allenatori stizziti. La posizione dell’Inter

Tra le tante modifiche che subirà il mondo del calcio a seguito dell’emergenza Coronavirus c’è quella legata alla nuova struttura del calciomercato. Indubbiamente la più discussa e chiacchierata, l’idea che sembra sempre più prendere piede è quella di una maxi finestra che parta tra la metà e la fine di luglio e si concluda il 31 dicembre. Sono diversi i pro e contro della questione: vediamoli nel dettaglio, illustrati da La Gazzetta dello Sport.

Nuovo calciomercato, ecco pro e contro

Pro – Tra i vantaggi che porterebbe una modifica simile c’è la possibilità, per i club, di distribuire meglio spese ed affari. Le squadre che acquisteranno avranno più tempo per trattare e per comprare un calciatore alle condizioni più vantaggiose, ed allo stesso tempo quelle che lo venderanno potranno farlo nella maniera che ritengono più appropriata. Ed in una fase di crisi economica come quella che aspetta il calcio, questo è un vantaggio non da poco.

Contro – Gli svantaggi, invece, sono più da un punto di vista sportivo e di campo. È ben noto infatti come la maggior parte di allenatori e calciatori non gradiscano affatto la finestra di mercato di gennaio, che si sviluppa nel corso della stagione e provoca mal di pancia e frizioni all’interno del gruppo. Ampliare quindi questi scenari per bene sei mesi è un incubo per gli allenatori, che si ritroverebbero a dover fare i conti con i malesseri continui e prolungati dei propri calciatori.

Finestra allargata, la posizione dell’Inter

La posizione dell’Inter in relazione a questa possibile nuova finestra di calciomercato, dal punto di vista economico, è favorevole. La società, infatti, ha all’attivo diversi calciatori importanti prestati in giro per l’Europa, e dare loro maggiore tempo per mettersi in luce non può che favorire in ottica riscatto. In particolare, evidenzia La Gazzetta dello Sport, quella più spinosa resta la questione Icardi. Con l’ombra costante della Juventus, avere un mercato aperto fino al nuovo anno permetterebbe a Zhang di poterne trattare la cessione senza farsi ‘tirare il collo’.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!