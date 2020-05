Olić: “Il Bayern vuole riscattare Perisic. Incontro fissato con l’Inter per abbassare il prezzo”

Dopo il brutto infortunio rimediato appena prima della sosta, Ivan Perisic ha avuto tutto il tempo per rimettersi in sesto e tornare a disposizione del Bayern Monaco. Effettivamente, nelle prime tre giornate in Bundesliga dalla ripartenza del campionato, l’esterno croato è stato sempre utilizzato, due volte a partita in corso mentre nel 5-2 sull’Eintracht Francoforte addirittura dal primo minuto restando in campo per circa 70 minuti. Amico e connazionale di Perisic, oggi collaboratore della Nazionale Croata, Ivica Olić ha spiegato ai microfoni di tportal che alla fine il Bayern eserciterà il riscatto dall’Inter, ma ad una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.

Queste le sue parole: “Perisic ha avuto un infortunio molto grave, proprio nel momento in cui era in ottima forma al Bayern. Ha perso ritmo in allenamento, è rimasto fuori per tre mesi, ma ora è tornato in allenamento in buone condizioni. Nel match precedente, ha giocato circa 70 minuti, martedì altri 30 ed è chiaro che avrà bisogno di un po ‘più di tempo per ritrovare la migliore forma. Ma la cosa più importante è che non ha più fastidi ed è tornato a pieno regime. Sappiamo tutti che è stato preso in prestito dall’Inter e il club è molto contento di lui. Ora il Bayern cercherà di abbassare il prezzo, perché l’Inter ha chiesto inizialmente 20 milioni di euro, ma dopo questa pandemia il potere d’acquisto dei club è diventato molto debole e credo che nelle prossime due o tre settimane le società si siederanno al tavolo e cercheranno di concordare i termini”.

