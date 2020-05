Operazione Lautaro, la provocazione di Sport: “Il Barcellona offre 60 milioni e due giocatori”

Come se non bastassero le voci e le notizie ormai quotidiane che martellano dalla Spagna, ad esse si aggiungono anche ricostruzioni di scenari di mercato quantomeno discutibili. La novità di oggi è rilanciata dal quotidiano Sport, che annuncia di una prossima offerta che il Barcellona recapiterà all’Inter per Lautaro Martinez: 60 milioni di euro cash più il cartellino di due calciatori. Cifra e proposte simili il club nerazzurro le ha rifiutate non più tardi di qualche settimana fa, quando dalla Catalogna si illudevano di poter strappare uno dei migliori calciatori della rosa interista a prezzo di saldo.

Lautaro-Barcellona, l’ultima provocazione dalla Spagna

Le indiscrezioni che rimbalzano tra Spagna ed Italia, inoltre, sembrano far ricondurre le identità delle contropartite tecniche a due tra Nelson Semedo, Junior Firpo e Jean-Clair Todibo. Certamente non calciatori di primissimo piano, che l’Inter potrebbe decidere di accettare solo a fronte di un’offerta cash di un certo livello. La società nerazzurra, a più riprese, ha ribadito la sua linea: sotto i 90 milioni di parte cash non ci si siede neanche a trattare.

