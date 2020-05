Paganini: “L’Inter rilancia per Tonali e torna su Dzeko. In arrivo novità su Pogba”

Potrebbe essere la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain a sbloccare il mercato dei top club in Europa. L’Inter, con i soldi incassati dall’argentino, con ogni probabilità andrà a caccia di Sandro Tonali, il talento italiano più conteso del momento. Marotta e Ausilio sanno bene che, con l’acquisto del centrocampista del Brescia classe 2000, si ritroverebbero buona parte del centrocampo titolare della Nazionale Italiana, non solo giovane ma anche ricco di corsa e qualità.

Secondo il giornalista Paolo Paganini, oltre a Tonali, il club nerazzurro si sta già muovendo su altre pedine come Edinson Cavani ed Edin Dzeko, con un occhio attento anche alle vicende Pogba che arrivano dall’Inghilterra. Questo il suo tweet: “Buongiorno. Icardi al PSG per restare, ma la ‘miccia’ Wanda Nara è già accesa. Con i soldi incassati l’Inter rilancia per Tonali. In attacco oltre a Cavani si riparla di Dzeko. Per oggi potrebbero esserci novità sulla telenovela Pogba dal Manchester United che è proprietario del cartellino”.

