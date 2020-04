TS – Marotta guarda a tre parametri zero: gli scenari sul futuro di Mertens, Vertonghen e Giroud

La ripresa del calcio giocato non è l’unica preoccupazione che attanaglia la dirigenza nerazzurra: in casa Inter, infatti, si inizia a pensare al futuro, con le occasioni che potrebbero giungere dalla prossima finestra di calciomercato. In particolare, secondo quanto riportato da Tuttosport, Beppe Marotta sta puntando tre profili che andranno in scadenza a giugno, dunque futuri parametri zero: due belgi ed un francese.

OLIVIER – Il nome che continua a circolare in Viale della Liberazione dallo scorso mercato di riparazione è quello di Olivier Giroud. L’offerta della società nerazzurra è già stata accettata, sulla base di un biennale a 3,5 milioni a stagione; il francese, però, preferirebbe rivedere l’accordo per firmare un triennale. La sensazione, comunque, è che il giocatore del Chelsea possa riabbracciare Antonio Conte, che l’ha allenato a Stamford Bridge.

DIAVOLI ROSSI: IL DIFENSORE – Gli altri due nomi sono quelli di Jan Vertonghen e Dries Mertens. Il primo andrebbe a rafforzare ulteriormente il reparto difensivo nerazzurro, facendo da chioccia ad Alessandro Bastoni; probabilmente il difensore del Tottenham andrebbe a sostituire Diego Godin, destinato a lasciare la Milano nerazzurra dopo una sola stagione.

DIAVOLI ROSSI: L’ATTACCANTE – Per quanto riguarda Dries Mertens, invece, il suo papabile rinnovo di contratto con i partenopei si è arenato in un nulla di fatto. Il belga è molto affezionato a Napoli, ma il gelo tra il numero 14 e la società azzurra (nato dall’ammutinamento della squadra di qualche mese fa) non si è ancora sciolto: l’Inter rimane alla finestra, dopo che ad inizio 2020 aveva proposto un annuale da 5 milioni con l’opzione per un prolungamento.

