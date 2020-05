Paredes: “Cavani al Boca? Gli piaceva l’idea. Non ne abbiamo parlato ma ci spero”

Edinson Cavani è in cima alla lista dell’Inter per l’attacco. Il Matador è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e non rinnoverà: sarà dunque un attaccante libero da luglio e potrà accordarsi con tutte le squadre. I nerazzurri lo stanno seguendo da tempo ed ora sembrano voler fare sul serio: c’è sicuramente da limare l’ingaggio, ma i presupposti per la fumata ci sono tutti.

Il centrocampista del PSG Leandro Paredes ha parlato di Cavani e delle voci di mercato ai microfoni di TNT Sports: “Boca Junior? Onestamente non lo so, lui al momento è in Uruguay e non abbiamo parlato di mercato. Mi piacerebbe vederlo al Boca, me lo auguro. Gli piaceva quest’idea ma ora non so”.



