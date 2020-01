Parla l’agente di Radu: “Vediamo di trasferirlo entro fine mese. L’Inter non vuole venderlo”

Tra i tanti nomi che circolano per il mercato in entrata dell’Inter, non è da dimenticare anche il mercato delle uscite, che resta comunque fondamentale anche al fine di chiudere proprio le trattative per gli acquisti. Oltre a Matteo Politano, prossimo al passaggio alla Roma – con conseguente arrivo a Milano di Leonardo Spinazzola -, l’Inter deve risolvere anche la questione relativa a Ionut Radu. Il Genoa, infatti, club nel quale il giovane portiere era in prestito e titolare indiscusso, ha acquistato Mattia Perin dalla Juventus, chiudendo di fatto le porte, in maniera improvvisa, al giovane nerazzurro.

Oscar Damiani, procuratore di Radu, ha portato degli aggiornamenti in merito alla sua situazione direttamente all’uscita dalla sede dell’Inter, nella quale si era recato questo pomeriggio. “Vediamo di trasferire Radu entro fine mese perché questo è il suo desiderio. Ancora non c’è nulla di concreto, ci sono tante squadre soprattutto all’estero. Ma l’Inter non vuole venderlo. Non meritava il trattamento avuto dal Genoa“, ha dichiarato.

