Parla Osimhen: “Napoli? Mi hanno cercato Juventus ed Inter. Ho ben chiaro quello che voglio fare”

Intervenuto nel corso del podcast The Out of Home, Victor Osimhen ha parlato sia del suo passato che guardato con positività al suo futuro. Il francese, classe 1998, sembra essere vicinissimo ad un trasferimento al Napoli, che lo avrebbe individuato come rinforzo perfetto per l’attacco. Ma in passato, come confermato da lui stesso, anche Inter e Juventus lo hanno cercato sul mercato.

Mercato – “Dopo il Mondiale Under 17 mi cercarono Barcellona, Juventus, Arsenal ed Inter, però io prima volevo crescere e diventare un buon attaccante. Il Wolfsburg fu una buona opzione, ma quando andai lì mi feci male la spalla”.

Sogni – “Tra i sogni che ho per la mia carriera c’è quella di giocare in uno dei più importanti club del mondo, vincere la Champions League e vincere qualcosa con la Nigeria. Voglio vincere, spero che non sia un sogno troppo grande”.

Ispirazioni – “Idoli? Ci sono diversi attaccanti che mi piacciono, ma anche se non gli somiglio quello a cui provo a rubare i movimenti è Didier Drogba“.

