Pedullà – Duello Parma-Cagliari per Pinamonti: decisivo il riscatto del Genoa

Non solo Sebastiano Esposito sul taccuino del Parma. Nell’incontro attualmente in corso tra la dirigenza dell‘Inter e il ds Faggiano, non è escluso si stia parlando anche di Andrea Pinamonti, centravanti in prestito al Genoa che nei suoi confronti ha un obbligo di riscatto pari a 18 milioni, più un accordo verbale proprio con i nerazzurri per un riacquisto la prossima estate pari a 19 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, proprio il riscatto da parte del Genoa risulta indispensabile in questo momento per la cessione in prestito del ragazzo alle due contendenti, Parma e Cagliari. Al momento, proprio i rossoblù, sembrano in leggero vantaggio. Rolando Maran ha già dato il proprio ok alla dirigenza a causa dei vari infortuni di Alberto Cerri che non lo rendono un’alternativa affidabile a Simeone, più l’assenza prolungata di Pavoletti.



