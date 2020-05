Pedullà – Il Barcellona ha il sì di Lautaro! Ingaggio monstre, ma l’Inter non cede sul prezzo

Non sarà semplice reggere le voci che quotidianamente accostano Lautaro Martinez al Barcellona. Dalla gestione di questa enorme vicenda il centravanti argentino dovrà dare a prescindere il meglio di sé, dando l’impressione di saper scindere le chiacchiere da calciomercato con la professionalità in campo. Sicuramente al Toro va fin qui riconosciuto di non aver mai fatto pressione di alcun genere all’Inter, e l’impressione è che anche nelle prossime settimane non forzerà la mano con il club nerazzurro per convincerlo di una cessione.

Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, però, l’offerta del Barcellona è stata formulata all’entourage dell’attaccante argentino che ha immediatamente accettato. Si tratta di una proposta da 13 milioni a stagione, 10 in più rispetto ai 3 che dal prossimo anno guadagnerebbe con l’Inter. La tentazione di giocare al fianco di Leo Messi, poi, rappresenta un incentivo in più per dire di sì al progetto blaugrana, sempre nel massimo rispetto del club che lo ha portato e valorizzato in Europa.

Il Barcellona, secondo Pedullà, prima del coronavirus avrebbe pagato ben volentieri la clausola da 111 milioni di euro. Mentre adesso, a causa dell’imminente crollo economico, è pronto a mettere una base cash di 60-70 milioni, ragionando su un paio di contropartite tecniche: di sicuro Vidal, ma anche uno tra Semedo, Emerson e Junior Firpo. L’Inter, però, continua a rilanciare sopra i 90 milioni con una sola contropartita a propria scelta.

