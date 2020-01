Mercato – Pedullà: “Everton in pole per Vecino, ma ci sono altre proposte”

L’Inter è scatenata in questa sessione invernale di calciomercato, non solo per quanto riguarda il mercato in entrata, ma anche quello in uscita. Infatti, dopo aver ceduto Lazaro al Newcastle e Politano al Napoli (mancano solo le firme), Gabigol e Vecino con ogni probabilità saranno i prossimi a lasciare. Per il primo restano da definire gli ultimi dettagli con il Flamengo, mentre per l’uruguayano c’è l’Everton in pole position, come affermato da Alfredo Pedullà sul suo account Twitter ufficiale. Il noto esperto di mercato ha inoltre aggiunto che i Toffees non sono l’unica pretendente per il centrocampista nerazzurro: “Everton–Vecino: nuovo contatto in serata. L’Inter non scende da 20 ma può fare un piccolo sconto. Situazione da seguire. Arrivate altre due proposte ma ora l’Everton è davanti. Work in progress”.

#Everton–#Vecino: nuovo contatto in serata. L’#Inter non scende da 20 ma può fare un piccolo sconto. Situazione da seguire. Arrivate altre due proposte ma ora l’Everton è davanti. Work in progress — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 25, 2020

