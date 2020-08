Pedullà – Il Benfica propone un triennale per Vertonghen. Il belga è tentato

È un Benfica scatenato sul mercato. Il club portoghese, dopo aver avanzato un’offerta a Edinson Cavani, è pronto a proporre un contratto anche a Jan Vertonghen. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club lusitano avrebbe messo sul piatto un triennale.

Al momento, il 31enne sta riflettendo seriamente sull’offerta e sembrerebbe intrigato dalle alte ambizioni della società. Non solo Benfica però. Come riportato anche da Report, anche lo Sporting Lisbona si è inserito nella corsa. Il difensore belga, svincolatosi dal Tottenham, ha diverse pretendenti, soprattutto in Italia, dove Inter, Roma e Fiorentina sono da tempo sulle sue tracce. I tre club avrebbero però offerto solamente un biennale con opzione per il terzo.

Ieri, intanto, Vertonghen potrebbe aver lanciato un indizio. Sul profilo Instagram ha infatti pubblicato una storia a bordo piscina, accompagnandola con l’emoji della bandiera portoghese.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<