Pedullà – Inter, lunga telefonata tra Conte e Vidal. Voglia reciproca di ritrovarsi

Dopo averlo solo sfiorato negli ultimi due anni, ecco che finalmente l’Inter si appresta a mettere a segno il colpo Arturo Vidal. Il centrocampista cileno sta trattando gli ultimissimi dettagli per svincolarsi dal Barcellona, dopo di che sarà libero di firmare a costo zero con il club nerazzurro. Per ribadire il forte legame che li lega sin dai tempi della Juventus, Antonio Conte ha avuto una lunga telefonata con il ragazzo nelle scorse ore per ribadire il suo grande interesse.

Stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, dalla chiamata non è venuta fuori alcuna sorpresa, bensì la voglia reciproca di ritrovarsi per tentare nuovamente una grande annata insieme verso quell’obiettivo scudetto che i tifosi interisti sognano ormai da anni. Queste le ultime: “Conte, lunga telefonata con Vidal. Era la sua rincorsa da gennaio, il Barcellona lo libera, nessuna sorpresa e voglia reciproca di ritrovarsi. Presto”.

