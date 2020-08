Pedullà – Inter-Tonali, Cellino ha accettato! Ecco le cifre dell’operazione, Milan dietro

Con ogni probabilità sarà Sandro Tonali il primo acquisto di mercato a centrocampo per l’Inter. Il baby talento del Brescia e della Nazionale è in cima alla lista dei desideri di Beppe Marotta che già da tempo si è mosso per sbaragliare la concorrenza di top team europei ed italiani.

Come riportato da Alfredo Pedullà questa sera negli studi di Sportitalia l’affare è ad un passo dalla conclusione. Il presidente Cellino infatti avrebbe accettato la formula del prestito con obbligo di riscatto : 30 milioni più 5 le cifre attuali. L’Inter è in netto vantaggio anche sul Milan che nelle ultime si è fatto avanti. Al momento mancano solo alcuni dettagli prima della fumata bianca definitiva.

