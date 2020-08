Pedullà – Kanté primo nome di Conte. Ndombelé in corsa, Vidal a parte

Dopo essersi tirata indietro per Sandro Tonali, l’Inter continua a seguire con particolare interesse altri obiettivi di mercato per il centrocampo. Su tutti, secondo quanto affermato dal giornalista Alfredo Pedullà, il nome che circola con maggiore insistenza continua ad essere quello di N’Golo Kanté. Come alternativa, qualora i nerazzurri non riuscissero a raggiungere un accordo con il Chelsea, resta forte anche la possibilità di uno scambio tra Skriniar e Ndombele del Tottenham.

Discorso a parte invece per Arturo Vidal, che nel frattempo ieri ha aperto anche ad un possibile ritorno alla Juventus. Prima di mettere a segno i colpi in entrata, servirà però mettere mano alle cessioni. Questo il tweet di Pedullà: “Kanté è il primo della lista di Conte, confermato. Segue Ndombelé. Ovviamente Vidal è un discorso a parte. Ma serve cedere due tra Brozovic, Gagliardini e Vecino”.

