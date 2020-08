Pedullà – La Lazio temporeggia per Fares: l’Inter medita il sorpasso

Non solo Emerson Palmieri: per la corsia di sinistra l’Inter sta valutando nuovamente il profilo di Mohamed Fares. L’esterno francese naturalizzato algerino, infatti, già la passata stagione era stato ad un passo dal trasferimento in maglia nerazzurra per un accordo complessivo da 12 milioni di euro, appena prima dell’infortunio che poi fece chiaramente saltare in aria la trattativa. L’ex Verona, negli ultimi giorni, è diventato invece l’obiettivo numero uno della Lazio di Simone Inzaghi per la corsia di sinistra.

Stando a quanto riportato nell’ultim’ora dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà, a causa dell’estenuante trattativa tra Lotito e la Spal che faticano a trovare un accordo definitivo – con i biancocelesti che propongono una contropartita tecnica a fronte di una valutazione della società emiliana che rimane ferma sui 10 milioni di euro cash – potrebbe verificarsi uno scenario sorprendente. La Lazio così facendo corre infatti il rischio di farsi beffare sul traguardo dall’Inter, club che potrebbe tentare l’inserimento a sorpresa per via del possibile ritorno di Biraghi a Firenze.

