Pedullà – Llorente lo libera… Pinamonti! Napoli pronto a pagare l’obbligo di riscatto

Continua a rivelare sorprese e colpi di scena, questo inarrestabile calciomercato invernale. Al centro degli affari non può che esserci ancora una volta l’Inter, per quanto riguarda un’altra cessione immediata. Secondo Alfredo Pedullà, infatti, il club nerazzurro potrebbe incassare a giorni i 18 milioni di euro dal cartellino di Andrea Pinamonti, prestato la scorsa estate con l’opzione dell’obbligo di riscatto al Genoa. Il Grifone, che sembra aver emarginato il classe 1999, potrebbe a questo punto privarsi del centravanti cresciuto nelle giovanili dell’Inter.

A comprarlo e pagare interamente il riscatto prefissato, però, potrebbe essere il Napoli, in cerca di una attaccante nelle ultime ore.Il club partenopeo avrebbe già offerto 4 anni e mezzo di contratto all’attaccante per averlo subito a disposizione, in modo da poter liberare Fernando Llorente, tra l’altro in orbita nerazzurra. Viste le difficoltà incontrate con la Spal per Petagna, l’ex nerazzurro è più di un’idea. A questo punto bisognerà ascoltare probabilmente anche il parere dell’Inter, considerato l’accordo verbale per la futura recompra che aveva stretto con il Genoa al momento della cessione.

