Pedullà – Dietrofront Mertens! C’è l’apertura al Napoli: rinnovo molto vicino

Non smette davvero mai di stupire il calciomercato anche quando alcune situazioni sembrano già ben delineate. Come riferito pochissimi minuti fa da Alfredo Pedullà, infatti, Dries Mertens sarebbe tornato sulla sua scelta iniziale aprendo clamorosamente alla nuova proposta per il rinnovo con il Napoli. L’affetto che il centravanti belga prova nei confronti del popolo napoletano e della sua terra non è una novità, anche se sembrava esserci parecchia distanza sull’intesa con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Diversi organi di stampa, specialmente negli ultimi giorni, avevano già parlato di scambio di documenti tra gli agenti di Mertens ed i dirigenti dell’Inter. Il club nerazzurro, sfruttando l’amicizia che lega il belga a Romelu Lukaku, aveva messo sul piatto una proposta quasi irrinunciabile per ingaggiare a costo zero il calciatore, con un biennale da 5 milioni di euro a stagione più ricco premio alla firma. Evidentemente, come spiegato da Pedullà, il Napoli avrà pareggiato l’offerta interista.

