Pedullà – Il Tottenham è circondato: l’Inter aggiunge altri bonus all’offerta per Eriksen

E’ davvero scatenata l’Inter sul mercato. Nonostante le ammissioni di Conte e Marotta nei giorni scorsi in cui entrambi sottolineavano la scarsa disponibilità economica da poter concentrare in questa sessione, i nerazzurri non hanno comunque smesso di sognare al grande colpo Christian Eriksen. Nelle ultime ore, in particolare, il club interista ha presentato al Tottenham una nuova offerta, vicinissima a questo punto alle richieste iniziali degli Spurs.

Secondo quanto riferito dal sito di Alfredo Pedullà, la nuova proposta avanzata dall’Inter corrisponde ai 15 milioni di euro già proposti ieri mattina, più altri 3 milioni di bonus che sono stati aggiunti nella giornata odierna. Ricordiamo che la prima richiesta del Tottenham ammontava a 20 milioni di euro. A fronte dell’ultimo aggiornamento e dell’accordo già raggiunto tra Eriksen e la società nerazzurra, gli Spurs sembrano circondati.

