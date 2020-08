Perinetti (ds Brescia) conferma: “Tonali può lasciare il club, ma sta decidendo tutto Cellino”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo del Brescia Giorgio Perinetti ha aggiornato anche con le ultime novità relative alla vicenda Tonali, da tanto tempo nel mirino dell’Inter di Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni.

“Inutile girarci intorno, Tonali è uno dei calciatori che può lasciare Brescia. È un ragazzo che ha attenzioni importanti, ma non darei nulla per scontato. Tutto è aperto, il presidente Cellino sta gestendo la cosa in prima persona. Immagino che Tonali possa essere il punto focale del calciomercato del Brescia ma è prematuro dare tutto per scontato e definitivo”, ha concluso Perinetti. Stando alle ultime notizie di mercato in merito, l’affare Tonali dovrebbe essere ufficializzato entro i primi di settembre.