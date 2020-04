TS – Perisic-Bayern, nel riscatto all’Inter può rientrare Tolisso: i club ragionano sulle cifre

Il buon rendimento di Ivan Perisic nei primi mesi trascorsi in prestito in Germania, hanno conquistato il Bayern Monaco. Il club bavarese con ogni probabilità riscatterà l’esterno croato. Dopo aver pagato 5 milioni per il prestito oneroso, la società tedesca da accordi dovrebbe versare nelle casse nerazzurre altri 20 milioni di euro, anche se – per via dell’imminente crisi economica dovuta agli effetti sul calcio del coronavirus – l’impressione è che chiederà uno sconto all’Inter sul prezzo finale del trasferimento.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, però, i due club starebbero ragionando anche ad un eventuale scambio tra lo stesso Perisic e Corentin Tolisso. Il centrocampista francese a fine stagione lascerà la Germania e guarda caso è tra i primi nomi indicati da Antonio Conte per rinforzare il prossimo anno il centrocampo interista. Il Bayern, che lo aveva prelevato nell’estate del 2017 per oltre 40 milioni di euro dal Lione, in quel caso si aspetterebbe un conguaglio economico a proprio favore.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!