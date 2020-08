Mercato – Il Bayern Monaco non affonda per Perisic: Conte lo può riprendere come quarto attaccante

Il futuro di Ivan Perisic è ancora in bilico. Il centrocampista croato è in prestito dall’Inter al Bayern Monaco ma il club bavarese non ha esercitato il diritto di riscatto e dunque il giocatore è ancora di proprietà nerazzurra. Nelle ultime settimane – soprattutto dopo le convincenti prestazioni di Perisic in Champions League, poi vinta – la conferma in Germania sembrava ad un passo, tanto che le due parti avrebbero iniziato anche a parlare di cifre.

Come riporta la redazione di Sky Sport però ora il Bayern sembra aver fatto marcia indietro: nonostante la vittoria nella massima competizione europea infatti, Perisic continua a non convincere del tutto e potrebbe tornare definitivamente all’Inter. Antonio Conte ha fatto già sapere alla società che riabbraccerebbe volentieri il croato. Collocazione tattica? Andrà a riempire il quarto slot in attacco. Il mercato dell’Inter entra nel vivo.

