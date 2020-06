Perisic si dimezza lo stipendio per la Champions! Ma il Bayern chiude per Sané

Ivan Perisic ha deciso di dimezzarsi lo stipendio per restare al Bayern Monaco ancora due mesi e giocarsi le fasi finali di Champions League in programma ad agosto, come riportato da Sky Sport. Il futuro dell’esterno croato resta un’incognita e i segnali dalla Germania non sono incoraggianti.

Secondo quanto riportato dalla Bild, è stato appena raggiunto l’accordo tra Manchester City e Bayern per l’approdo in Baviera di Leroy Sané. L’arrivo del tedesco potrebbe chiudere le porte ad una conferma di Perisic nella prossima finestra di calciomercato.

