Perso Haaland, c’è anche Lautaro Martinez nella lista del Manchester United. Mirror: “Ma c’è un doppio problema”

Ha spiazzato un po’ tutti il colpo del Borussia Dortmund che sfruttando gli ottimi rapporti con Mino Raiola ha bruciato la concorrenza internazionale e annunciato l’acquisto di Erling Brauth Haaland, il gigante norvegese esploso in questa prima parte di stagione. Un duro colpo soprattutto per la Juventus ed il Manchester United che si erano esposte in maniera importante e ora virano su altri obiettivi. In particolare i Red Devils, che a differenza dei bianconeri non stavano cercando un colpo per il futuro ma per il presente, vista la necessità di puntellare il reparto offensivo con un nuovo, grande attaccante pronto subito.

Ecco perché, perso il gioiello ormai ex Salisburgo, gli inglesi hanno già avviato la ricerca di una soluzione alternativa. Il tabloid britannico Daily Mirror stila quindi una lista di “sei attaccanti che con ogni probabilità saranno valutati da Solskjaer il prossimo mese”: da Jadon Sancho a Moussa Dembele passando per Odsonne Edouard, Timo Werner, Richarlison e quindi Lautaro Martinez.

Per quanto riguarda l’argentino dell’Inter viene sottolineato l’avvio di stagione soprattutto in Champions League che ha attivato l’interesse di tanti top club, soprattutto del Barcellona. Ma oltre all’alta valutazione fissata dal club nerazzurro, che inoltre si trincera dietro una clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida solo nei primi giorni di luglio e non ha intenzione di cedere ora, il tabloid inglese sottolinea un altro problema. Riguarda Alexis Sanchez e Romelu Lukaku, che con lo United non si sono lasciati bene e per questo gli inglesi sono preoccupati che le ‘cattive recensioni’ dei due attaccanti possano scoraggiare Lautaro in un’eventuale trattativa.

