Futuro Persyn, l’agente conferma: “Vogliamo il rinnovo con l’Inter, le trattative continuano”

Il rinnovo di Tibo Persyn con l’Inter è sempre più vicino. A confermarlo, ai microfoni di voetbalnieuws.be, è stato lo stesso agente del belga, Gunter Thiebaut, che ne ha parlato approfonditamente. Ecco le sue dichiarazioni.

L’Inter vuole il rinnovo di Persyn: la conferma dell’agente

Rinnovo – “Tibo è felice con l’Inter e l’Inter è contenta di Tibo. Rinnovo già definito? No, è una notizia circolata a causa di un’errata interpretazione e traduzione nei media. Le trattative sono ancora in corso. Siamo aperti anche ad un rinnovo lungo, quindi non vedo problemi nel raggiungere un accordo. L’intenzione è sicuramente quella di rinnovare. Ora, ovviamente, è più difficile negoziare a causa della pandemia e dei problemi che comporta, ma entrambe le parti sono entusiaste”.

Inter – “Non ho ancora parlato con Conte, so solo che l’Inter è generalmente soddisfatta di lui. Non abbiamo ancora discusso del fatto di sbarcare in prima squadra, vedremo. Tibo è giovane e pronto già più del previsto, l’anno scorso ha anche fatto la preparazione con i ‘grandi’ ed è stato persino autorizzato a fare la tournée in Cina. Guardiamo passo dopo passo, non abbiamo fretta e non facciamo richieste. L’Inter rimane una grandissima squadra”.

Ruolo – “Sappiamo che il club crede in lui. Tibo sta già maturando molto bene, il settore giovanile sta facendo un ottimo lavoro. Per il momento gioca ancora in entrambe le fasce, sia ala destra che sinistra, e l’Inter vede in lui principalmente una vocazione offensiva. Al momento Tibo può giocare in due ruoli: il passo successivo è inscriverlo in un ruolo specifico”.

Confronto con Zanetti – “È bello che abbiano paragonato Persyn ad una tale leggenda dell’Inter come Javier Zanetti, ma non diciamolo troppo. Tibo è ancora molto giovane e deve crescere molto”.

