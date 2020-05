MD – Il piano di Vidal: vincere la Champions a Barcellona e trasferirsi all’Inter. Ma il suo nome non è mai uscito nei colloqui tra i club

Ha le idee piuttosto chiare Arturo Vidal su quello che sarà il suo futuro. Come dimostrato nelle ultime settimane sui propri social, il centrocampista cileno può contare ancora su una brillantezza fisica che lo renderà subito importante al ritorno in campo del Barcellona. Durante la quarantena, soprattutto, l’ex Bayern Monaco non ha staccato la spina neanche per un attimo ed è prontissimo a caricarsi sulle proprie spalle il peso di un centrocampo blaugrana distante dalla qualità di un tempo. Come riportato dal Mundo Deportivo, Vidal ha già progettato cosa fare nei prossimi mesi della propria carriera.

Quello in atto potrebbe essere il suo ultimo anno a Barcellona e proprio per questo motivo darà anima e corpo fino all’ultimo giorno per tentare di vincere finalmente la sua prima Champions League. Successivamente, il calciatore vorrebbe tornare la prossima stagione in Italia, dove ad attenderlo c’è l’Inter di Antonio Conte. Il tecnico ha sempre stimato le caratteristiche e la mentalità da guerriero del calciatore, ma va registrato che nei 15 colloqui avuti con il Barcellona fin qui, il club nerazzurro non ha mai fatto il nome del cileno.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!