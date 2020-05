Piccinini sulla cessione di Icardi: “Plusvalenza record, ma la storia della fascia resta un errore da 40 milioni”

Con l’addio a titolo definitivo di Mauro Icardi, dopo l’accordo raggiunto per il riscatto del Paris Saint Germain, l’Inter farà registrare la cessione più onerosa della propria storia. Tra l’altro, dopo l’acquisto dell’argentino nell’estate del 2013 dalla Sampdoria per 13 milioni di euro, i nerazzurri metteranno a segno una plusvalenza da record: una vera e propria boccata d’ossigeno di questi tempi. E, come twittato dal giornalista Marco Barzaghi, oltre ai 50 milioni di euro più 8 di bonus che finiranno nelle casse interiste, spunta un altro particolare: “Icardi al Psg: all’Inter 50 mln più 8 di bonus. Plus valenza storica per l Inter. Se i parigini vincessero la Champions, previsto un ulteriore maxi indennizzo ai nerazzurri”.

Sandro Piccinini, altro giornalista e noto telecronista di Sportmediaset, ha però evidenziato un aspetto importante che riguarda la scorsa stagione dell’argentino in cui, in seguito ai fatti avvenuti negli ultimi mesi con la maglia dell’Inter, Icardi perse gran parte del suo valore.: “Caro Marco, tecnicamente è una plusvalenza, d’accordo. Ma senza la storia della fascia da capitano Icardi avrebbe continuato a giocare e a segnare e a fine stagione si potevano incassare 80/90 milioni. Quello, per me, rimane un errore grave. Un errore da 30/40 milioni… ciao”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!