CM.com – Pinamonti-Inter, ecco cos’è successo nelle ultime ore di mercato

Nonostante i tentativi di numerosi club di Serie A per averlo in prestito, com’era prevedibile alla fine Andrea Pinamonti è rimasto al Genoa. Questo perché nell’accordo raggiunto in estate con l’Inter, era previsto l’obbligo di riscatto a partire da febbraio: un cavillo burocratico che tecnicamente rendeva impossibile liberare a gennaio il calciatore. Una permanenza, la sua, che comunque non ha dispiaciuto il tecnico Davide Nicola, che infatti lo ha schierato in campo nello scorso turno contro l’Atalanta e che ha piena fiducia nel classe 1999.

Così presto Pinamonti diventerà formalmente un giocatore del Genoa per 18 milioni di euro. Come riferito da Fabrizio Romano per calciomercato.com, Mino Raiola ha tentato invano di trovare una soluzione migliore per il suo assistito anche in ottica Inter, e sicuramente si farà sentire per la prossima stagione. Pinamonti, che gode ancora della fiducia dell’ambiente e del ct Roberto Mancini in ottica futura per la Nazionale, ha l’obbligo di rimettersi in mostra da qui fino alla fine del campionato, per riconquistarsi anche l’opportunità di poter tornare un domani in maglia nerazzurra.

