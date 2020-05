Pistocchi: “Lautaro andrà al Barcellona. Scudetto? L’Inter farà bene, Conte è un martello”

Risulta davvero complicato esporre qualsiasi tipo di previsione su quello che sarà il futuro di Lautaro Martinez. L’Inter, per mezzo del ds Piero Ausilio, ha fatto sapere che si priverà dell’argentino solo tramite il pagamento della clausola, anche se al momento il Barcellona è ben distante dalla cifra di 111 milioni di euro stabilita sul contratto dell’argentino. Secondo Maurizio Pistocchi, però, alla fine l’affare andrà in porto e il club nerazzurro riuscirà comunque a trovare dei sostituti all’altezza del Toro. Intervistato da malpensa24.it, il giornalista ha pure detto la sua sulla corsa scudetto a tre squadre in Serie A.

LAUTARO-BARCELLONA – “Ci va, ci va. Sarà una perdita grave, ma lo sostituiranno in modo appropriato. Ad esempio si parla di Cunha dell’Herta Berlino. Un grande talento con prospettive favolose. Il mondo è pieno di grandi giocatori senza dover pagare per forza cifre da top player”.

SCUDETTO – “A questo punto è favorito chi avrà lavorato meglio durante l’emergenza, chi avrà osservato una dieta più funzionale, chi si è allenato meglio. C’è un aspetto da considerare e cioè che il campionato tornerà senza il pubblico. Senza il pubblico non è più il calcio che è lo sport popolare per eccellenza. È uno sport che cambia completamente anche dal punto di vista emotivo. La Juve a mio avviso resta ancora favorita. Ha una rosa fantastica, un bravissimo allenatore e una società molto organizzata. Ma la Lazio sarà un’avversaria tosta fino all’ultimo. Con un bravo allenatore e un sistema di gioco che produce tantissime occasioni. Credo che anche la vicenda che ha coinvolto Lotito negli ultimi giorni non inciderà sul campo. Credo però che con la Lazio la Gazzetta abbia esagerato. Che senso ha tirare in ballo la storia dei 14 rigori a favore se correttamente assegnati? Il problema sorge se non fossero stati da assegnare. Credo che anche l’Inter farà bene perché hanno un martello come Conte in panchina. Sono curioso di vedere questo calcio”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!