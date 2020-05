Pogba difficile, muro Fiorentina per Castrovilli. Marotta sereno: “L’alternativa top è già pronta”

L’Inter inizia ad incontrare le prime difficoltà sul mercato dei centrocampisti. L’intenzione di Beppe Marotta è molto chiara: vuole regalare un colpo da 90 ad Antonio Conte, proprio in mezzo al campo. Per far questo, il primo nome comparso nella mente dell’ad è stato naturalmente quello di Paul Pogba, che proprio il tecnico leccese ha lanciato nel grande calcio facendolo esplodere alla Juventus. In secondo luogo, ecco il profilo di Sergej Milinkovic-Savic, diventato l’assoluto dominatore del centrocampo della Lazio di Simone Inzaghi. Terza ipotesi, quella più futuribile, è invece quella che porta al nome di Gaetano Castrovilli, talento della Fiorentina.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, però, la società nerazzurra avrebbe registrato notevoli difficoltà nell’arrivare a Pogba e Milinkovic, oltre al muro issato dalla Fiorentina su Castrovilli. Nonostante quelle molteplici brutte notizie, però, Marotta non si sarebbe fatto abbattere e sarebbe pronto a tornare con grande forza su Arturo Vidal, obiettivo sicuramente più raggiungibile degli altri.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!