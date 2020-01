Politano-Roma, Di Marzio: “Nuovo tentativo dei giallorossi per l’esterno”

Lo scambio Spinazzola-Politano tra Inter e Roma si è ufficialmente arenato, con i due giocatori che hanno fatto ritorno rispettivamente a Roma e a Milano, ma il club giallorosso è fortemente interessato all’esterno nerazzurro, e la trattativa potrebbe arricchirsi di nuovi scenari. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito, le due squadre sono al lavoro per permettere all’ex Sassuolo di trasferirsi nel club capitolino sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La trattativa è aperta, la Roma è in vantaggio ma sul giocatore ci sono anche Napoli e Milan, e ulteriori colpi di scena non sono da escludere.



