TeleRadioStereo – Politano è tornato a Roma: si tratta con l’Inter

Si sta per muovere qualcosa di importante in uscita dall’Inter e stavolta potrebbe avvenire in maniera definitiva. Sì perché da ieri i nerazzurri e la Roma hanno ricominciato a discutere del trasferimento di Matteo Politano in giallorosso, cercando una nuova formula all’interno di un’operazione presumibilmente senza scambi. La voglia dell’esterno nerazzurro di tornare a casa è talmente tanta da averlo portato a rifiutare importanti offerte dall’estero come quelle fatte da Siviglia e Monaco.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tele Radio Stereo, Politano sarebbe tornato proprio a Roma in attesa di un’apertura nella trattativa tra le due società. Segnale che Inter e Roma hanno quantomeno ricominciato a discutere, grazie soprattutto alla mediazione dell’agente Davide Lippi che sta cercando di accontentare le richieste del proprio assistito.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!