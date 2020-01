Pedullà su Politano: “La Roma accelera: contatti ufficiali con l’Inter. Si lavora sulla formula”

Momenti caldi per il mercato dell’Inter. Non solo infatti i movimenti in entrata, su tutti Eriksen e Vidal, ma anche un’importante situazione in uscita, quella riguardante Matteo Politano. L’infortunio di Zaniolo infatti, ha fatto sì che la Roma puntasse con decisione all’esterno italiano. In merito al futuro del calciatore nerazzurro, ha parlato a Sportitalia Alfredo Pedullà. Queste le sue parole:

“La Roma sta accelerando per Politano. Contatti ufficiali poco fa, l’Inter non ha detto né sì né no e ha aperto, si lavora sulla formula. Per ora i nerazzurri stanno chiedendo l’obbligo, l’Inter non vuole darlo in prestito con diritto di riscatto. Poi magari lo cederà così, ma vorrebbe darlo con l’obbligo per poter accogliere Giroud. Andando via Politano liberi Giroud“. Spinazzola proposta del suo agente, l’Inter metterà sulla bilancia Spinazzola e Young”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!