Porte girevoli a centrocampo: out Vecino e Gaglia, Marotta fa spazio per Pogba?

Sarà un mercato molto movimentato nel cuore dell’11 di Antonio Conte. Il centrocampo dell’Inter, infatti, sarà il reparto che subirà il più consistente lavoro di restyling, sia in entrata che in uscita. In attesa di capire quale sarà il colpo da novanta che Beppe Marotta ha in mente per il suo allenatore (Pogba?), sono tanti i profili in uscita, al fine di fare spazio al top player sia dal punto di vista numerico che economico.

In primis, andranno sistemate le situazioni relative a Joao Mario e Radja Nainggolan. Se per il primo il riscatto del Lokomotiv Mosca sembra vicino, molto più complessa è invece la situazione legata al secondo, che porta con sé costi che il Cagliari non potrà sostenere. Calda l’ipotesi Fiorentina, alla quale l’Inter potrebbe cedere il belga in cambio di uno sconto su Castrovilli e/o Chiesa.

In seno alla rosa di Conte, inoltre, ci sono anche Matias Vecino e Roberto Gagliardini: sul primo pende una valutazione da circa 20 milioni di euro, che potrebbe essere coperta da un club di Premier League (Everton su tutti). Sul secondo, invece, è presente da tempo l’interesse del Torino.

